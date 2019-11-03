В Кнессет подан законопроект об аннексии Иорданской долины, Маале Адумим и Гуш-Эциона

Депутат Кнессета и сопредседатель партии "А-Ямин а-Хадаш" Айелет Шакед подала законопроект об аннексии Иорданской долины, Гуш-Эциона и Маале Адумим. Об этом сообщил 20-й канал израильского телевидения.

Комментируя эту законодательную инициативу, Шакед заявила, что Израиль обязан воспользоваться поддержкой США в этом вопросе, и что другого удобного случая для проведения закона об аннексии не представится.

В сентябре глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением о намерении после выборов провести закон об аннексии Иорданской долины. Биньямин Нетаниягу говорил, что распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину призвано обеспечить безопасность Израиля.

Биньямин Нетаниягу продемонстрировал на карте, где будут проходить границы Израиля в случае, если закон об аннексии будет принят. Он отметил, что с запада граница будет проходить через долину Бейт-Шеана, Нахаль Ог, Нахаль Орогот и Эйн Геди. В границах Израиля окажутся почти все израильские населенные пункты, а также несколько палестинских деревень. "Иорданская долина и районы к северу от Мертвого моря - это наш пояс безопасности, наша защитная стена, которая гарантирует нам, что Израиль больше не будет страной, ширина которой составляет всего несколько километров. ЦАХАЛ должен контролировать всю Иорданскую долину", - сказал он.

Представляя этот план, Нетаниягу также говорил о благоприятной ситуации для принятия подобного закона.

Пять европейских стран – Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия – выразили озабоченность в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о возможном принятии закона об аннексии Иорданской долины.

Не поддержала планы израильского правительства и Россия, предупредив, что реализация этого плана "может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями".

Заявление Биньямина Нетаниягу вызвало резкую негативную реакцию в арабском мире. Лидеры ХАМАС объявили, что "палестинский народ продолжит свою борьбу до тех пор, пока полностью не освободит свои земли от израильской оккупации и не построит собственное независимое государство". ХАМАС также призвал администрацию Махмуда Аббаса прекратить сотрудничество с Израилем, в том числе, координацию действий в области безопасности.

Лига арабских стран распространила заявление, в котором говорится, что аннексия будет грубым нарушением международного законодательства и резолюций ООН.

Министерство иностранных дел Иордании предупредило, что заявление Нетаниягу - противоречит принципам, лежащим в основе мирного процесса, и может привести к серьезной эскалации напряженности.





