Военно-политический кабинет Израиля обсудит ситуацию в Газе

В воскресенье, 3 ноября, состоится заседание военно-политического кабинета Израиля. На повестке дня – ситуация на юге страны.

1 ноября территория Израиля была дважды обстреляна из Газы. В общей сложности боевиками было выпущено не менее десяти ракет по Сдероту и населенным пунктам, расположенным возле границы с сектором. Система ПРО "Железный купол" не смогла предотвратить падение всех ракет на жилые районы. В Сдероте ракета попала в жилой дом. Семья, проживающая в нем, в этот момент находилась в бомбоубежище. Раненых не было, но нескольких гражданам потребовалась медицинская помощь, одному зданию и нескольким автомобилям был причинен ущерб.

В ответ на этот обстрел израильские военно-воздушные силы нанесли серию ударов по объектам террористов в секторе Газы. В частности, атаке подверглась база "военно-морских сил" ХАМАСа, объекты, где размещены установки ПВО террористов и имитация такой установки, тренировочные лагеря боевиков, цех по производству оружия, склад, используемый для хранения оружия, а также подземная инфраструктура ХАМАСа на севере, юге и в центре палестинского анклава. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по сектору Газы были ранены три человека, один из которых, 27-летний мужчина, позже умер.

Реакция на обострение конфликта в Израиле

Мэр Сдерота Алон Давиди призвал к широкомасштабной военной операции в Газе. По его мнению, политическое руководство страны должно перейти к более решительным действиям против террористов в секторе Газы, в частности вернувшись к практике ликвидации лидеров ХАМАСа и других террористических группировок.

Депутат Кнессета и член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Гидеон Саар ("Ликуд") подверг критике действия правительства в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газы. "Ответ ЦАХАЛа на ракетные обстрелы Сдерота и других населенных пунктов Израиля должен быть намного жестче, чем мы наблюдаем. Целью Израиля должно быть полное уничтожение военной инфраструктуры ХАМАСа и "Исламского джихада"", – заявил Саар. Он добавил, что ситуация в Газе является одним из главных факторов, обязывающих найти немедленный выход из политического тупика и создать широкое правительство национального единства.

С похожим заявлением выступил лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, призывавший премьер-министра Биньямина Нетаниягу, возглавляющего правительство и министерство обороны, "проснуться". По словам Либермана, недопустима ситуация, когда власти Израиля продолжают разрешать передавать наличные деньги ХАМАСу. Он отметил, что недостаточно сильная реакция на провокации на юге поощряет и врагов Израиля на севере (в Ливане и Сирии).

Депутат Кнессета от НДИ Марк Ифраимов, до недавнего времени занимавший пост заместителя мэра Сдерота, заявил, что ракетный удар по Сдероту является прямым результатом провальной политики, проводимой нынешним правительством во главе с Нетаниягу. "Это также неизбежный итог отсутствия сколь бы то ни было эффективной реакции на террористические атаки из Газы. Только вчера я сказал, что стоит только ХАМАСу запустить по югу Израиля несколько ракет, как правительство спешит перевести террористам десятки миллионов долларов "отступных", поощряя их к продолжению обстрелов. Поэтому и этот обстрел был вполне предсказуем. Жители Юга живут под ракетами, а правительство Нетаниягу продолжает вести политику капитуляции перед террором. Вот что интересует премьер-министра, это личное выживание, а не обеспечение безопасности граждан Израиля".

Лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц также подверг критике действующее правительство, заявив на митинге памяти Ицхака Рабина: "Мы вернем фактор сдерживания, мы знаем как бороться, но мы используем этот фактор и для того, чтобы вернуть надежду, как если бы Ицхак был с нами сегодня здесь".

Реакция террористических организаций в Газе

СМИ и журналисты, ассоциированные с террористической организацией ХАМАС, заявили, что ракетные обстрелы израильской территории вечером 1 ноября были нанесены некими боевиками, не имеющими отношения к ХАМАСу и действующим вопреки распоряжениям администрации ХАМАСа. Формально руководство ХАМАСа не выступало с осуждением этих действий, но и не приветствовало их.

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил, что "преступления Израиля против палестинского народа продолжаются". Он напомнил, что "израильской агрессии всегда противостоит мужественное сопротивление палестинцев" и пообещал, что "Израиль ответит за свои преступления".

Боевики "Бригад Эль-Кудса", военного крыла "Исламского джихада", заявили о готовности к масштабному противостоянию с израильской армией, в том числе к нанесению ударов по целям на всей территории Израиля.