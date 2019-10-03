Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте, в результате которого погибла Рина Шнерб

Утром в четверг, 3 октября, была разрешена к публикации информация о задержании еще одного, пятого, подозреваемого в непосредственной причастности к теракту около поселка Долев, в результате которого была убита 17-летняя Рина Шнерб.

Имя этого задержанного пока не публикуется. Сведений о том, в чем именно его подозревают, пока тоже нет.

Вечером в субботу, 28 сентября, была разрешена к публикации информация о задержании четверых террористов, причастных к совершению нападения около поселка Долев с применением взрывного устройства, в результате которого погибла Рина Шнерб. Задержанные были боевиками "Народного фронта освобождения Палестины". Все они проживали в районе Рамаллы и планировали новые теракты, в том числе похищения израильтян.

Были названы имена задержанных террористов: это 44-летний Самар Арбид из Рамаллы, один из лидеров боевой организации НФОП, привлекавшийся ранее к ответственности за террористическую деятельность; 25-летний Касам Шабали из деревни Кубар, именно он собрал бомбу, арестован впервые; 25-летний Язан Маджмас из Рамаллы, ранее привлекался к ответственности за террористическую деятельность; и 21-летний Назам Сами Юсуф Мухаммад из Бир-Зейта, студент, активист НФОП.

Известно, что Самар Арбид в течение нескольких лет был в розыске по подозрению в подготовке терактов. В ходе обысков в домах задержанных террористов было обнаружено и нейтрализовано готовое к применению взрывное устройство, тип которого совпадал с тем, что был использован боевиками для совершения теракта около поселка Долев месяц назад.

В ночь на 29 сентября израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 27 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Многие из задержанных являются активистами НФОП, среди них есть "ключевые" фигуры в данной террористической организации. Палестинские СМИ, в частности, сообщали, что в Шхеме были задержаны высокопоставленные активисты НФОП Маэр Харб, Камаль Абу Тарифа и Хусам ад-Дхара. Но эти задержанные не были упомянуты в числе непосредственного ответственных за теракт.

29 сентября министерство здравоохранения Палестинской автономии обратилось в международные правозащитные организации с призывом оказать давление на власти Израиля, чтобы спасти Самара Арбида. Агентство Maan приводило сообщение минздрава ПА, согласно которому на допросах в ШАБАКе Арбиду были сломаны ребра, после чего он в тяжелом состоянии был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим", где остается под постоянной охраной израильских спецслужб. В минздраве ПА заявляют, что эта информация была получена от Фонда ад-Дамир. По всей видимости, эти сведения фонду передал адвокат Арбида, которому разрешили посетить заключенного в больнице. Нура Арбид, жена задержанного, говорит, что ШАБАК не разрешил родственникам навестить Самара в больнице. Она также заявляет, что у нее мужа "переломаны кости".

Утром 3 октября стало известно, что ШАБАК планирует новые допросы Арбида после того, как врачи дали заключение, согласно которому состояние заключенного улучшилось, и угрозы его жизни нет.

Теракт около поселка Долев

23 августа рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

В течение месяца после теракта неоднократно сообщалось о задержании подозреваемых – в том числе боевиков ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и НФОП.

Удар по целям в Ливане

26 августа арабские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что была атакована штаб-квартира "Народного фронта освобождения Палестины" в Кусайе. По сведениям ливанского телеканала "Ан-Нахар", были атакованы три объекта НФОП. Был причинен значительный ущерб.

Лидер ГК НФОП Ахмад Джибриль (Абу Халид) заявил тогда, что израильская авиация атаковала позиции его группировки на востоке Ливана, отомстив таким образом за его слова о том, что "половина останков" израильского солдата, переданных Израилю, осталась в Сирии.

Но не исключено, что ЦАХАЛ отомстил НФОП за теракт около Долев, так как к тому моменту уже было установлено, что именно эта организация несет ответственность за нападение.

ГК НФОП является союзником "Хизбаллы" в Ливане и получает поддержку со стороны Дамаска и Тегерана.