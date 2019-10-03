Благодаря девушкам из полевой разведки предотвращена контрабанда оружия из Ливана
В четверг, 3 октября, была разрешена к публикации информация о совместной операции ЦАХАЛа и полиции Израиля, в ходе которой была предотвращена контрабанда крупной партии оружия с территории Ливана.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 14 сентября девушки-наблюдатели 869-го батальона полевой разведки заметили двух подозрительных мужчин на ливанской стороне границы. К границе были направлены военнослужащие для проведения расследования.
"Операция проводилась военнослужащими ЦАХАЛа совместно с сотрудниками израильской полиции. Рядом с границей были обнаружены две сумки, в которых находились 39 единиц оружия и патроны", - говорится в сообщении.
Недалеко от места происшествия, на израильской территории, был задержан гражданин Израиля по подозрению в причастности к контрабанде оружия. Задержанный был передан для дальнейшего расследования сотрудникам служб безопасности.
Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, одним из наблюдателей, предотвративших контрабанду, была рядовая Ади Бен-Наим. Она рассказывает: "Я увидела подозрительного человека, приблизившегося к границе, и сразу поняла, что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Я подняла по тревоге военнослужащих, которых затем направляла к нужной точке у границы. Только после того, как все закончилось, я поняла, что мы предотвратили контрабанду крупной партии оружия".
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