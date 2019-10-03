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NEWSru.co.il :: В Израиле3 октября 2019 г., 21:29

Благодаря девушкам из полевой разведки предотвращена контрабанда оружия из Ливана

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Ади Бен-Наим Благодаря девушкам из полевой разведки предотвращена контрабанда оружия из Ливана Благодаря девушкам из полевой разведки предотвращена контрабанда оружия из Ливана
 
   
 
 
Ади Бен-Наим

 
   
 
 
Благодаря девушкам из полевой разведки предотвращена контрабанда оружия из Ливана

 
   
 
 
Благодаря девушкам из полевой разведки предотвращена контрабанда оружия из Ливана

В четверг, 3 октября, была разрешена к публикации информация о совместной операции ЦАХАЛа и полиции Израиля, в ходе которой была предотвращена контрабанда крупной партии оружия с территории Ливана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 14 сентября девушки-наблюдатели 869-го батальона полевой разведки заметили двух подозрительных мужчин на ливанской стороне границы. К границе были направлены военнослужащие для проведения расследования.

"Операция проводилась военнослужащими ЦАХАЛа совместно с сотрудниками израильской полиции. Рядом с границей были обнаружены две сумки, в которых находились 39 единиц оружия и патроны", - говорится в сообщении.

Недалеко от места происшествия, на израильской территории, был задержан гражданин Израиля по подозрению в причастности к контрабанде оружия. Задержанный был передан для дальнейшего расследования сотрудникам служб безопасности.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, одним из наблюдателей, предотвративших контрабанду, была рядовая Ади Бен-Наим. Она рассказывает: "Я увидела подозрительного человека, приблизившегося к границе, и сразу поняла, что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Я подняла по тревоге военнослужащих, которых затем направляла к нужной точке у границы. Только после того, как все закончилось, я поняла, что мы предотвратили контрабанду крупной партии оружия".



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