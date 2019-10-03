Приведен к присяге Кнессет 22-го созыва

В Кнессете состоялась церемония приведения к присяге парламента 22-го созыва. Церемония открылась выступлением президента государства Реувена Ривлина.

"Мой призыв к созданию широко правительства вызвал критику с самых разных сторон. Я понимаю, что не все поддерживаю мой призыв. Но мы находимся в чрезвычайной ситуации. Это чрезвычайный момент в экономике и безопасности. Наша демократия в реальной опасности. Поэтому я вижу свою обязанность вмешаться и попытаться привести к созданию правительства национального единства", - сказал Ривлин.

Прерывающимся от волнения голосом президент государства процитировал отрывок из Псалмов и призвал к единству и миру в народе. После этого он передал ведение заседания спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.

Эдельштейн принес присягу. Напомним, что фракции "Ликуд" и "Кахоль Лаван" приняли решение отложить голосование по кандидатуре спикера до завершения формирования правительства. Поэтому Юлий Эдельштейн временно остался на своем посту.

Юлий Эдельштейн заявил: "Результаты выборов отражают надежды, страхи, но в первую очередь - порядок приоритетов каждого из нас. Граждане Израиля хотят единства. Им надоело, что именно в этом здании сильнее всего проявляется стремление победить друг друга. Народ хочет единства". Юлий Эдельштейн обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и к депутату Бени Ганцу: "Еще не поздно. Моя канцелярия здесь, рядом. Сядьте, говорите. Только вместе мы преуспеем".

107 народных избранников, среди которых восемь новых парламентариев, принесли присягу и официально стали депутатами. Депутаты от Объединенного арабского списка отсутствовали. Как сообщалось ранее, они бойкотировали церемонию в знак протеста против волны насилия в арабском секторе. "Мы хороним наших детей в то время, как остальные депутаты веселятся и празднуют", – заявил глава Объединенного списка Айман Удэ. Арабские депутаты требуют от министерства внутренней безопасности немедленных действий, направленных на наведение порядка в арабских населенных пунктах.

На трибуне среди гостей присутствовала 12-летняя внучка Авигдора Либермана, Ошер, которая в ближайшие дни отметит бат-мицву, а также 5-летний сын Гидеона Саара, который очень эмоционально реагировал на происходящее.

Уже с восьми утра в Кнессете начались церемонии фотографирования депутатов в сопровождении членов их семей у входа в здание парламента. В 15:00 состоится официальная церемония встречи депутатов с президентом государства Реувеном Ривлиным. В 16:00 откроется специальное пленарное заседание, в ходе которого депутаты принесут присягу. На заседании выступят президент Израиля Реувен Ривлин, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава оппозиции Бени Ганц. Завершатся церемонии специальным приемом в зале Шагала.

Отметим, что несмотря на то, что первый день работы Кнессета посвящен церемониям, этим вечером состоится заседание организационной комиссии. Там будут определены составы временных комиссий парламента.

Еще до приведения Кнессета к присяге началось временное распределение комиссий, которое будет меняться по ходу формирования правительства. На данном этапе комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне отходит к партии "Кахоль Лаван", и ее, как стало известно NEWSru.co.il, возглавит Габи Ашкенази или Моше Яалон. Финансовая комиссия останется у "Яадут а-Тора", и руководить ею продолжит Моше Гафни, а руководство распределительной комиссией будет меняться в зависимости от того, кто формирует коалицию. В настоящий момент комиссию возглавит Мики Зоар ("Ликуд"), если же мандат перейдет к "Кахоль Лаван", то руководство комиссией получит представитель этого блока.