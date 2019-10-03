В четверг, 3 октября, будет приведен к присяге Кнессет 22-го созыва. 120 народных избранников, среди которых восемь новых парламентариев, принесут присягу и официально станут депутатами.

Уже с восьми утра в Кнессете начинаются церемонии, когда депутаты в сопровождении членов их семей сфотографируются у входа в здание парламента. В 15:00 состоится официальная церемония встречи депутатов с президентом государства Реувеном Ривлиным. В 16:00 откроется специальное пленарное заседание, в ходе которого депутаты принесут присягу. На заседании выступят президент Израиля Реувен Ривлин, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава оппозиции Бени Ганц. Завершатся церемонии специальным приемом в зале Шагала.

Депутаты от Объединенного арабского списка бойкотируют мероприятия в Кнессете в знак протеста против волны насилия в арабском секторе. "Мы хороним наших детей в то время, как остальные депутаты веселятся и празднуют", – заявил глава Объединенного списка Айман Удэ. Арабские депутаты требуют от министерства внутренней безопасности немедленных действий, направленных на наведение порядка в арабских населенных пунктах.

Несмотря на то, что речь идет о праздничном дне, большинство фракций проведут первые заседания и встречи со СМИ. Ожидается, что главы партий сделают заявления по поводу политической ситуации.

Еще до приведения Кнессета к присяге началось временное распределение комиссий, которое будет меняться по ходу формирования правительства. На данном этапе комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне отходит к партии "Кахоль Лаван", и ее, как стало известно NEWSru.co.il, возглавит Габи Ашкенази или Моше Яалон. Финансовая комиссия останется у "Яадут а-Тора", и руководить ею продолжит Моше Гафни, а руководство распределительной комиссией будет меняться в зависимости от того, кто формирует коалицию. В настоящий момент комиссию возглавит Мики Зоар ("Ликуд"), если же мандат перейдет к "Кахоль Лаван", то руководство комиссией получит представитель этого блока.

В атмосфере политического тупика, в которой начинает работу Кнессет 22- го созыва, особое внимание 3 октября привлекает встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу и председателя НДИ Авигдора Либермана. Она начнется в 9:30 в канцелярии премьер-министра. В политических кругах отмечают, что не стоит ожидать от этой встречи прорыва на переговорах. В НДИ заявляют, что позиция этой партии осталась неизменной: она готова присоединиться лишь к правительству национального единства, а встреча с Нетаниягу – дань вежливости и демонстрация готовности поспособствовать созданию коалиции.

Утром 3 октября партия "Наш дом Израиль" заявила, что уже в первый день работы Кнессета представит серию законопроектов в области религии и государства. Помимо прочего, будут представлены законопроект о призыве в его первоначальной редакции без каких-либо изменений, законопроект об отмене закона о порядке работы магазинов по шаббатам, законопроект, предоставляющий раввинам городов право проводить и гиюр и некоторые другие. Предполагается, что глава НДИ пытается таким способом показать Нетаниягу, что не намерен идти на компромисс в том, что касается базисных позиций партии.

Накануне Авигдор Либерман заявил, что если в ближайшую неделю не будет достигнут прогресс на переговорах, партия представит свои предложения по созданию правительства национального единства. По словам главы НДИ, в первый день работы Кнессета он проведет серию встреч с представителями "Ликуда" и "Кахоль Лаван".

Напомним, что Кнессет 21-го созыва просуществовал менее семи недель и был распущен, так как премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать правительство.





