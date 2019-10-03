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NEWSru.co.il :: В Израиле3 октября 2019 г., 07:58

Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента

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Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента
 
   
 
 
Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента
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Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента

 
   
 
 
Израильские студенты 2019/2020: больше хайтека и медицины, меньше юстиции и менеджмента

В канун начала нового учебного года в вузах Совет по высшему образованию (МАЛАГ) опубликовал данные по студентам израильских университетов и колледжей.

В общей сложности в 2019/2020 учебном году в Израиле на первую академическую степень будут учиться 190.648 студентов, 27% которых выбрали компьютерные, инженерные или математические факультеты.

Количество студентов на компьютерных факультетах выросло за десять лет на 80% с 9.122 до 16.780 человек. Инженерные факультеты второй год подряд обходят по количеству студентов факультеты общественных наук (35.041 студент и 34.324 студента соответственно).

Продолжается заметное снижение количества студентов на факультетах общественных наук. За последние десять лет количество желающих стать юристами на переполненном израильском рынке юридических услуг сократилось с 15.790 до 12.223, а в школах менеджмента обучаются 18.711 студентов вместо 23.232 студентов десять лет назад.

Также продолжает сокращаться и популярность гуманитарных факультетов, на которых в новом учебном году будут учиться только 10.698 студентов, на 3.151 студента меньше, чем десятилетие назад. Для укрепления гуманитарной сферы МАЛАГ планирует слияние факультетов и их превращение в мультидисциплинарные. Кроме того, гуманитарные предметы будут активно включаться в программы обучения факультетов естественных наук и математико-инженерных факультетов.

Количество студентов на педагогических факультетах выросло за десять лет почти на треть с 22.502 до 31.683.

На медицинских факультетах обучаются 2.047 студентов, на 590 больше, чем десять лет назад, однако на 121 меньше, чем в прошлом году. Количество студентов, изучающих сестринское дело и вспомогательные медицинские дисциплины, выросло за 10 лет больше чем на треть с 8.185 до 12.913 студентов.

На факультетах физики, биологии, сельского хозяйства, архитектурных и дизайнерских факультетах количество студентов за десять лет практически не изменилось.



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