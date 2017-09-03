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В Израиле

СМИ: Авигдор Либерман готов назначить нового координатора по делам пленных

время публикации: 20:38 | последнее обновление: 20:38 блог версия для печати фото
СМИ: Авигдор Либерман готов назначить нового координатора по делам пленных

По информации 2-го канала ИТВ, министр обороны Авигдор Либерман, возражавший против немедленного назначения нового координатора по делам пленных после отставки Лиора Лотана, изменил свою точку зрения и готов рекомендовать на эту должность своего кандидата.

Сайт "Мако" пишет, что кандидатом Либермана является сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК), ныне отвечающий за округ Иерусалима, а также Иудеи и Самарии. В ближайшее время он должен выйти в отставку. В публикации он обозначен как "Алеф". Кандидат, которого Авигдор Либерман готов посоветовать главе правительства, имеет большой опыт борьбы с террором на территориях.

В конце августа полковник запаса Лиор Лотан обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу с просьбой освободить его от должности, которую он исполнял на общественных началах в течение последних трех лет. Во время встречи с Нетаниягу, Лотан сказал, что подобная работа требует максимальной профессиональной и душевной самоотдачи, и поэтому люди на этой должности должны меняться каждые несколько лет.

Авигдор Либерман, комментируя ситуацию на переговорах по освобождению израильтян, находящихся в Газе, заявил, что Израиль не имеет права повторять ошибки, совершенные в ходе сделки Шалита. Он заявил: "Прежде, чем назначить замену Лиору Лотану, необходимо принять к руководству отчет комиссии Шамгара и таким образом обрисовать государству Израиль и его представителям четкие границы, особенно в том, что касается необходимости проявлять твердость по отношению к нашим врагам и демонстрации им того, что мы не намерены идти на компромиссы, когда дело касается безопасности израильского народа".

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