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Биньямин Нетаниягу и Арье Дери "тайно" посетили южный Тель-Авив

время публикации: 22:24 | последнее обновление: 22:29 блог версия для печати фото
СМИ: Биньямин Нетаниягу и Арье Дери "тайно" посетили южный Тель-Авив

В воскресенье, 3 сентября, глава правительства Биньямин Нетаниягу вернулся в южный Тель-Авив в сопровождении министра внутренних дел Арье Дери. Этот визит не афишировался и не был запланирован заранее.

Сайт "Маарив" пишет, что внезапность визита Нетаниягу и Дери объясняется тем, что они хотели увидеть южный Тель-Авив глазами местных жителей, и исключить любое внешнее воздействие на свои впечатления.

Главу правительства и министра внутренних дел сопровождали представители спецслужб.

В сообщении отмечается, что Нетаниягу и Дери прошлись по тем же местам, которые глава правительства посетил в прошлый четверг. Их маршрут пролегал через квартал Неве Шаанан, парк Левински и район А-Тиква.

Отметим, что в четверг, 31 мая, Биньямин Нетаниягу совершил визит в южный Тель-Авив вместе с министром культуры и спорта Мири Регев и главой министерства внутренней безопасности Гиладом Эрданом. Об этом визите было известно заранее. Глава правительства пообещал местным жителям навести порядок в южном Тель-Авиве.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что в ближайший четверг, 7 сентября, состоится первое заседание министерсткой комиссией, сформированной Нетаниягу для решения проблемы нелегалов из Судана и Эритреи.



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