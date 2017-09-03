3 сентября 2017 г.
последняя новость: 14:11
Умерла легендарный психолог
Проглотил язык из-за пасты
Уволили еще одного ведущего
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:21 Нетаниягу пообещал представить законопроект об улучшении положения инвалидов
12:55 Подозрение: жительница Модиина похитила у своих ухажеров данные кредиток и отправилась за покупками
11:50 Житель Рамле обвиняется в нанесении ножевых ранений своей матери
11:36 МВД подготовил новый закон о содержании под стражей нелегалов
10:33 Житель Рамле подозревается в угрозах представителю полиции Израиля в Таиланде
09:52 Полиция задержала 33 подозреваемых в торговле наркотиками и оружием
09:11 В больнице в Нагарии умер ребенок, пострадавший во время купания в бассейне
07:56 Дело 3000: полиция задержала для допроса бывшего сотрудника канцелярии Нетаниягу
07:33 На учениях разведчиков военнослужащий выстрелил в сослуживца
06:57 "Гаарец": начальник ЛАХАВ-433 уйдет в отставку до конца 2017 года
В Израиле

Подозрение: жительница Модиина похитила у своих ухажеров данные кредиток и отправилась за покупками

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати фото
Подозрение: жительница Модиина похитила у своих ухажеров данные кредиток и отправилась за покупками

Полиция задержала 25-летнюю жительницу Модиина по подозрению в том, что она похитила данные кредитных карт у мужчин, с которыми познакомилась на сайте знакомств. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает пресс-служба полиции.

Расследование началось, когда мужчины обнаружили, что по их кредиткам были совершены покупки, которые они не делали.

Выяснилось, что до этого они развлекались с подозреваемой. Согласно подозрению, девушка сфотографировала данные их кредитных карт и использовала их для совершения покупок в интернете. Она приобрела духи, одежду, сотовые телефоны и другие товары на сумму в десятки тысяч шекелей.

После задержания у девушки были обнаружены данные кредитных карт этих мужчин.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Подозрение: жители Бат-Яма снимали деньги с помощью поддельных кредитных карточек
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 июля 2017 г.
Потолок выплат государству кредитной картой увеличен до 35 тысяч шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
Житель Палестинской автономии подозревается в обмане кредитной компании на сотни тысяч шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
Сиделка, ухаживавшая за слепой женщиной, подозревается в хищении кредитной карточки и 90.000 шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 апреля 2017 г.
Мужчина-сиделка похитил тысячи шекелей у старика, пережившего Холокост







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017