Подозрение: жительница Модиина похитила у своих ухажеров данные кредиток и отправилась за покупками

Полиция задержала 25-летнюю жительницу Модиина по подозрению в том, что она похитила данные кредитных карт у мужчин, с которыми познакомилась на сайте знакомств. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает пресс-служба полиции.

Расследование началось, когда мужчины обнаружили, что по их кредиткам были совершены покупки, которые они не делали.

Выяснилось, что до этого они развлекались с подозреваемой. Согласно подозрению, девушка сфотографировала данные их кредитных карт и использовала их для совершения покупок в интернете. Она приобрела духи, одежду, сотовые телефоны и другие товары на сумму в десятки тысяч шекелей.

После задержания у девушки были обнаружены данные кредитных карт этих мужчин.