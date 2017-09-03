В результате ДТП на 25-м шоссе погибли женщина и ребенок

На шоссе №25 в районе перекрестка Арара произошла дорожная авария, в результате которой погибли люди.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает, что в 16:29 в пункт вызова "скорой помощи" поступило сообщение об аварии в Негеве. К месту происшествия были отправлены "скорые".

Прибывшие на место ДТП фельдшеры МАДА были вынуждены констатировать смерть 50-летней женщины и 10-летнего мальчика.

В этой аварии пострадали еще два человека: 20-летний юноша и 12-летний подросток. В состоянии средней тяжести они были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.