Футбол по субботам: Мири Регев выступила против инициативы Биньямина Нетаниягу

На воскресном заседании правительства министр культуры и спорта Мири Регев сообщила, что она возражает против проведения футбольных матчей по субботам. Министр напомнила, что "суббота является выходным днем, и это положение необходимо сохранить". В настоящий момент по субботам могут проводиться только встречи команд премьер-лиги.

По информации сайта Walla News, заявление министра спорта было сделано после того, как ей стало известно о специальном заседании комиссии по выдаче разрешений на работу по субботам. Это заседание не афишировалось, в нем приняли участие глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр труда Хаим Кац и сотрудники его канцелярии, а также представители министерства спорта. На встречу не был приглашен министр по делам религий, представитель партии ШАС Давид Азулай.

По данным Walla News, на заседании глава правительства попросил заместителя юридического советника Раза Назри сформулировать рекомендации, которые бы позволили проводить матчи Национальной лиги, а также встречи небольших футбольных клубов по субботам.

Об этом заседании стало известно ШАС. И в прошлый четверг, 31 августа, представители религиозной партии отменили встречу с Биньямином Нетаниягу, на которой собирались обсудить работы, проводимые железнодорожной компанией "Ракевет Исраэль" по выходным.

Отметим, что в августе 2015 года уже вставал вопрос о проведении матчей Национальной лиги по субботам. Тогда несколько религиозных футболистов обратились в суд с требованием запретить проведение матчей, в которых они не могут принять участие.

Следует отметить, что предприятия, работающие по субботам, должны получить специальное разрешение. Однако управление футбольных лиг не является работодателем футболистов или судей, а только распорядителем и организатором игр, поэтому не может просить разрешения на работу по субботам вместо футбольных клубов или израильской футбольной ассоциации.





