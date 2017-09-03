Нетаниягу пообещал представить законопроект об улучшении положения инвалидов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства в воскресенье, 3 сентября, о том, что после праздников он совместно с министром финансов Моше Кахлоном представит законопроект, который значительно улучшит положение инвалидов.

В рамках этого законопроекта бюджет на людей с ограниченными возможностями будет увеличен на четыре миллиарда шекелей в течение четырех лет.

Инвалиды, которые не могут работать, будут получать не менее 3200 шекелей в месяц, а люди с тяжелой инвалидностью – не менее четырех тысяч шекелей в месяц.

Организации инвалидов отвергли предложение Нетаниягу и заявили, что они продолжат борьбу, пока пособие по инвалидности не будет уравнено с минимальной зарплатой.

29 августа стало известно, что государство ответило на иск об увеличении пособия по инвалидности, поданный в БАГАЦ организацией "Нахе зэ ло хаци бенадам" ("Инвалид – это не полчеловека").

В ответе сказано, что правительство занимается данным вопросом, и что этот процесс потребует изменения законодательства.

Истцы в свою очередь требуют немедленно поднять размер пособия, отмечая, что уже месяцы им обещают сделать это.