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В Израиле

Десятерым жителям Кафр Кары предъявят обвинения в убийстве и попытке убийства

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Десятерым жителям Кафр Кары предъявят обвинения в убийстве и попытке убийства

В понедельник, 4 сентября, прокуратура Хайфского округа предъявит десятерым жителям арабского населенного пункта Кафр Кара обвинения в убийстве и попытке убийства. Речь идет о конфликте между представителями двух местных кланов.

17 июля этого года трое жителей Кафр Кары подверглись нападению, когда они находилась в автомобиле. Сначала их обстреляли, а затем атаковали с применением огнетушителей, прутов и дубинок.

Через некоторое время последовала акция возмездия, во время которой был обстрелян один из домов в деревне. В результате погибла 60-летняя женщина.

По подозрению в совершении попытки убийства троих мужчин были задержаны трое человек, 22, 25 и 35 лет. По подозрению к причастности к убийству женщины были задержаны еще семеро жителей деревни в возрасте от 20 до 32 лет.

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