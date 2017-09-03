Трем туристкам из Мексики предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков

В воскресенье, 3 сентября, в окружной суд Лода было передано обвинительное заключение против трех гражданок Мексики, задержанных в аэропорту Бен-Гурион с грузом метамфетамина.

Пресс-служба полиции сообщает, что три пассажирки рейса из Лондона были задержаны 14 августа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Туристки утверждали, что целью их визита является знакомство с Израилем.

После того, как во время личного досмотра в телах женщин были обнаружены герметичные пакеты с наркотическими веществами, они были задержаны.

В ходе допроса женщины утверждали, что перед полетом в Израиль они были похищены неизвестными, которые опоили их снотворным. По словам подозреваемых, им было неизвестно о том, что в их телах спрятаны пакеты с наркотиками.

Пресс-служба полиции отмечает, что следственные органы обратились к суду с просьбой продлить срок задержания подозреваемых до окончания процесса.

Метамфетамин или "мет" является производным амфетамина. Это белое кристаллическое вещество, являющееся психостимулятором с высоким потенциалом к формированию зависимости, в связи с чем препарат отнесен к наркотическим веществам.