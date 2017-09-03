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В Израиле

Полиция арестовала главу криминальной группировки Михаэля Мора

время публикации: 18:50 | последнее обновление: 18:50 блог версия для печати фото
Полиция арестовала главу криминальной группировки Михаэля Мора

В воскресенье, 3 сентября, Мировой суд Нацрата продлил на семь дней срок задержания криминального авторитета Михаэля Мора.

Мор - лидер преступной группировки, действующей на севере Израиля, был арестован в рамках операции полиции по задержанию подозреваемых в торговле наркотиками и оружием.

Пресс-служба полиции сообщила, что Михаэль Мор подозревается в создании криминальной группировкой, в организации контрабанды наркотиков и организации их распространения. Кроме того, в его отношении расследуются подозрения в продаже оружия и боеприпасов, а также в торговле запчастями от угнанных автомобилей.

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