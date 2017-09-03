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В Израиле

Полиция задержала 33 подозреваемых в торговле наркотиками и оружием

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати

В воскресенье, 3 сентября, полиция задержала 33 человека по подозрению в торговле оружием и наркотиками.

Задержания проводились в Рамат-Гане, Петах-Тикве, Афуле, Мигдаль а-Эмеке, Нагарии, Умм эль-Фахме и Шибли Умм аль-Ганам. В операции принимали участие 250 сотрудников полиции.

Во время обысков в домах задержанных были обнаружены различные виды наркотиков, 200 тысяч шекелей наличными, а также автомобили и мопеды, на которых, согласно подозрению, ездили торговцы.

Задержание стало возможным благодаря деятельности тайного агента полиции. Он собирал улики против преступников, а также несколько раз приобрел у них оружие и наркотики.

В пятницу, 1 сентября, в аэропорту имени Бен-Гуриона был задержан 48-летний житель Ашдода, вернувшийся из Турции. У мужчины были обнаружены сотни грамм опиума. Наркотик был завернут в обертки от шоколада. Арест подозреваемого продлен до среды, 6 сентября.

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