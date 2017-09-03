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Прогноз погоды на 3 сентября: малооблачно и очень жарко, шарав

время публикации: 05:41 | последнее обновление: 05:41 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 3 сентября: малооблачно и очень жарко, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 3 сентября, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Шарав. Очень жарко и сухо во внутренних, особенно в горных районах. Влажно и душно на побережье.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 24-36, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 25 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник-среду ожидается постепенный спад жары.

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Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
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