Житель Рамле подозревается в угрозах представителю полиции Израиля в Таиланде

В воскресенье, 3 сентября, стало известно о том, что житель Рамле, член преступной группировки на юге страны, был задержан неделю назад по подозрению в том, что он угрожал представителю полиции Израиля в Таиланде.

Мужчина был задержан в рамках расследования, проводившегося при участии Интерпола.

По данным следствия, угрозы были связаны с тем, что полицейский был причастен к задержанию подозреваемого в убийстве в Таиланде.

Ранее по этому делу были задержаны еще четыре человека, которых затем отпустили. Ожидается, что главному фигуранту будет предъявлено обвинение.