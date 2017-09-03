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Житель Рамле подозревается в угрозах представителю полиции Израиля в Таиланде

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
Житель Рамле подозревается в угрозах представителю полиции Израиля в Таиланде

В воскресенье, 3 сентября, стало известно о том, что житель Рамле, член преступной группировки на юге страны, был задержан неделю назад по подозрению в том, что он угрожал представителю полиции Израиля в Таиланде.

Мужчина был задержан в рамках расследования, проводившегося при участии Интерпола.

По данным следствия, угрозы были связаны с тем, что полицейский был причастен к задержанию подозреваемого в убийстве в Таиланде.

Ранее по этому делу были задержаны еще четыре человека, которых затем отпустили. Ожидается, что главному фигуранту будет предъявлено обвинение.

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