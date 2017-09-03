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В Израиле

Житель Рамле обвиняется в нанесении ножевых ранений своей матери

время публикации: 11:50 | последнее обновление: 11:54 блог версия для печати

В воскресенье, 3 сентября, прокуратура Центрального округа предъявила 21-летнему жителю Рамле обвинение в нанесении тяжелых ножевых ранений своей матери.

Инцидент произошел 21 августа. Фельдшеры службы скорой помощи оказали раненой первую помощь и доставили ее в больницу "Асаф Рофе". Обвиняемый был обнаружен полицейскими на крыше соседнего здания.

Согласно обвинению, молодой мужчина ударил ножом свою 37-летнюю мать, которая тогда была беременна, так как решил, что она "наносит ущерб чести семьи".

Он обвиняется в предумышленном нанесении травм при отягчающих обстоятельствах и создании препятствий следствию.

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