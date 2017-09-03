3 сентября 2017 г.
последняя новость: 07:33
Умерла легендарный психолог
Проглотил язык из-за пасты
Уволили еще одного ведущего
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:33 На учениях разведывательных войск военнослужащий выстрелил в сослуживца
06:57 "Гаарец": начальник ЛАХАВ-433 уйдет в отставку до конца 2017 года
05:41 Прогноз погоды на 3 сентября: малооблачно и очень жарко, шарав
23:20 ДТП в Тверии, погиб 25-летний мотоциклист
22:52 Сотни израильтян приняли участие в демонстрациях в Иерусалиме и в Петах-Тикве
21:21 3 сентября на юге Израиля начнутся учения службы тыла
20:53 Сара Нетаниягу прошла проверку на детекторе лжи
20:26 В больницу "Сорока" поступил 12-летний мальчик с ножевым ранением
20:09 Правительство рассмотрит вопрос о продлении срока действия указа о ЧП
19:55 Задержан мотоциклист, сбивший беременную женщину
В Израиле

"Гаарец": начальник ЛАХАВ-433 уйдет в отставку до конца 2017 года

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
Рони Ритман
Отделение полиции "Лахав 433"
Рони Ритман

Начальник отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) Рони Ритман покинет свой пост до конца нынешнего года, сообщает в воскресенье, 4 сентября, "Гаарец". Согласно опубликованной информации, Ритман уйдет в отставку на фоне подозрений в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. Ранее был подан иск в БАГАЦ с требованием обязать Ритмана покинуть ряды полиции.

Жалоба на Ритмана была подана его бывшей подчиненной. Женщина утверждала, что в 2011 году она подверглась сексуальным домогательствам. В частности, на одном из мероприятий Ритман пытался ее поцеловать. Ритман с самого начала отрицал свою вину. В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы ЛАХАВ-433.

Вместе с тем генинспектору полиции Рони Альшейху из канцелярии юридического советника были переданы замечания, касающиеся поведения высокопоставленного офицера полиции. Однако после этого генинспектор полиции принял решение восстановить Ритмана на прежней должности.

В мае 2016 года женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны генерал-майора полиции, подала иск в БАГАЦ против решения оставить его на службе в правоохранительных органах. Как пишет "Гаарец", начальник ЛАХАВ-433 и генеральный инспектор полиции пришли к договоренности о том, что Рони Ритман покинет ряды полиции до окончания 2017 года.

Как сообщалось ранее, глава следственного отдела полиции генерал-майор Мени Ицхаки также объявил о намерении уйти в отставку. По утверждению "Гаарец", два высокопоставленных офицера, возглавляющие следствия в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, покинут свои посты еще до завершения расследований.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2015 г.
Генинспектор полиции восстановил в должности генерала, подозревавшегося в сексуальных домогательствах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2015 г.
Закрыто дело против Рони Ритмана, которого бывшая подчиненная обвиняла в домогательствах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2015 г.
Женщина, обвинившая в домогательствах Рони Ритмана, прошла проверку на детекторе лжи
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2015 г.
В сексуальных домогательствах подозревается начальник "Лахав 433" Рони Ритман







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017