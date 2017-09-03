"Гаарец": начальник ЛАХАВ-433 уйдет в отставку до конца 2017 года

Начальник отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) Рони Ритман покинет свой пост до конца нынешнего года, сообщает в воскресенье, 4 сентября, "Гаарец". Согласно опубликованной информации, Ритман уйдет в отставку на фоне подозрений в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. Ранее был подан иск в БАГАЦ с требованием обязать Ритмана покинуть ряды полиции.

Жалоба на Ритмана была подана его бывшей подчиненной. Женщина утверждала, что в 2011 году она подверглась сексуальным домогательствам. В частности, на одном из мероприятий Ритман пытался ее поцеловать. Ритман с самого начала отрицал свою вину. В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы ЛАХАВ-433.

Вместе с тем генинспектору полиции Рони Альшейху из канцелярии юридического советника были переданы замечания, касающиеся поведения высокопоставленного офицера полиции. Однако после этого генинспектор полиции принял решение восстановить Ритмана на прежней должности.

В мае 2016 года женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны генерал-майора полиции, подала иск в БАГАЦ против решения оставить его на службе в правоохранительных органах. Как пишет "Гаарец", начальник ЛАХАВ-433 и генеральный инспектор полиции пришли к договоренности о том, что Рони Ритман покинет ряды полиции до окончания 2017 года.

Как сообщалось ранее, глава следственного отдела полиции генерал-майор Мени Ицхаки также объявил о намерении уйти в отставку. По утверждению "Гаарец", два высокопоставленных офицера, возглавляющие следствия в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, покинут свои посты еще до завершения расследований.





