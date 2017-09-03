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В Израиле

По "делу субмарин" задержан экс-глава канцелярии главы правительства

время публикации: 19:24 | последнее обновление: 19:33 блог версия для печати

Разрешено к публикации имя высокопоставленного сотрудника канцелярии главы правительства, задержанного по "делу 3000" ("дело субмарин"). Это Давид Шаран, бывший глава канцелярии премьер-министра.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что Шаран подозревается в получении взятки, а также в обмане общественного доверия.

Мировой суд Ришон ле-Циона по просьбе следственных органов продлил срок задержания подозреваемого на пять дней.

Ранее стало известно, что полиция задержала для допроса пятерых подозреваемых по "делу 3000". Сообщалось, что одним из задержанных является в прошлом высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Подозреваемые были доставлены в отдел по расследованию экономических правонарушений в подразделении ЛАХАВ-433 в Лоде.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
Дело 3000: полиция задержала для допроса бывшего сотрудника канцелярии Нетаниягу







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