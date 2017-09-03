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В Израиле

4 и 6 сентября Управление тылом проведет испытание сирен в районе Рамле и в Галилее

время публикации: 18:32 | последнее обновление: 18:32 блог версия для печати фото
4 и 6 сентября Управление тылом проведет испытание сирен в районе Рамле и в Галилее

В понедельник, 4 сентября, Управление тылом проведет испытания системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах на военной базе в Рамле. Ожидается, что в течение часа, с 11:00 до 12:00, сирены прозвучат не менее пяти раз.

Сирены могут будут слышны в Рамле, мошаве Мацлиах и на территории завода Нешер.

В среду, 6 сентября, будут проведены испытания системы раннего предупреждения на базах ЦАХАЛа в Галилее.

В 19:00 сирены прозвучат в Инбаре, Кфар Ханания, Магаре, мошаве Хазон, кибуце Амиад, Коразиме, Веред а-Галиль, мошаве Кахаль, мошаве Элифелет, Карей Деше, Туба-Зангрия, Рош-Пине, Кацрине, Лавоне.

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