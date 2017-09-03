На учениях разведывательных войск военнослужащий выстрелил в сослуживца

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел во время учений по рукопашному бою. Перед началом учений военнослужащий разобрал, а затем вновь собрал свой пистолет и положил его на пол. Сослуживец поднял оружие, не проверив, и произвел выстрел. В результате инцидента солдат получил ранения средней степени тяжести.

Стрелявший был немедленно задержан, и ему предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений с отягчающими вину обстоятельствами.

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали: "Мы считаем тяжким проступком нарушение правил безопасности при обращении с оружием. Военнослужащему предъявлены серьезные обвинения. Армия продолжит воспитывать в солдатах понимание непреложности правил безопасного обращения с оружием и недопустимости игр с ним".