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В Израиле

Тысячи посылок, заказанных израильтянами в онлайн-магазине Target, вернулись в США

время публикации: 17:45 | последнее обновление: 17:49 блог версия для печати

Из 30.000 посылок, которые были отправлены онлайн-магазином Target в Израиль, до покупателей дошли только порядка 4.000 посылок, которые доставляла компания DHL, остальные - были отправлены назад в США.

В понедельник, 3 сентября, многие клиенты магазина в Израиле получили письма с извинениями и предложением компенсации в размере 25 долларов при покупке свыше 100 долларов, пишет сайт NRG.

Сайт The Marker пишет, что две недели назад популярный онлайн-магазин сообщил, что он начинает работать с Израилем. В рамках рекламной акции магазин пообещал израильтянам бесплатную доставку товаров, однако ни магазин, ни компания BorderFree, занимающаяся организацией доставки товаров по всему миру, не подготовились к большому количеству заказов.

Источник в компании DHL, имеющей отделения в Израиле, в интервью NRG рассказал, что представители европейского отделения просили Target и BorderFree не торопиться с отправкой заказов, так как необходимо продумать логистику доставки товаров, поскольку среди заказов имеются товары, нуждающиеся в разрешении минздрава или министерства связи Израиля, или нуждаются в согласовании с другими официальными ведомствами. Однако партнеры проигнорировали этот совет и отправили заказы в Израиль своими самолетами. Эта спешка привела в конечном счете к тому, что товары были отправлены назад в США.

Кроме того, как пишет NRG, магазин Target совершил еще одну ошибку в логистике: он разбил покупки одного клиента на несколько посылок. Таким образом, курьеры DHL были вынуждены несколько раз выезжать по одному и тому же адресу, чтобы доставить все покупки.

В социальных сетях израильтяне, получившие письма с извинениями от Target, возмущаются размером предложенной им компенсации, которая, по их словам, не покроет стоимость доставки товара из США, если они захотят вернуться в магазин.



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