Антимонопольное управление намерено подать в суд на председателя объединения таксистов

По данным 10-го канала ИТВ, антимонопольное управление намерено подать в суд на председателя израильского объединения таксистов, считая, что его действия привели к отмене результатов тендера на обслуживание пассажиров международного аэропорта Бен-Гурион.

Около трех месяцев назад компания Gett (GetTaxi) и таксомоторная компания "Адар Лод" выиграли тендер на обслуживание пассажиров аэропорта, пообещав предоставить им 31-процентную скидку. Однако из-за протеста таксистов результаты тендера были отменены.

Следователи антимонопольного управления пришли к выводу, что председатель профсоюзного объединения таксистов Иегуда Бар-Ор, нарушил антимонопольное законодательство, когда призывал коллег не предоставлять пассажирам скидку. В управлении посчитали, что агитация велась не только во время непосредственного общения с таксистами, не только с помощью факсов и СМС-сообщений, но и через СМИ.

В антимонопольном управлении полагают, что действия Иегуды Бар-Ора и членов профсоюзного объединения привели к отмене результатов тендера.

10-й канал ИТВ сообщил, что Иегуда Бар-Ор в ближайшее время будет вызван на слушания в антимонопольное управление, и после этого против него будет подано обвинительное заключение.





