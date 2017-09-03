Дело 3000: полиция задержала для допроса бывшего сотрудника канцелярии Нетаниягу

Утром в воскресенье, 3 сентября, полиция задержала для допроса пятерых подозреваемых по делу 3000 (дело о субмаринах), сообщают СМИ.

Согласно опубликованной информации, одним из задержанных является в прошлом высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Подозреваемые доставлены в отдел по расследованию экономических правонарушений в подразделении ЛАХАВ-433 в Лоде

В опубликованных сообщениях отмечается, что речь идет о задержаниях для допроса. В настоящий момент неизвестно, попросит ли полиция продлить срок содержания под стражей кого-либо из подозреваемых.

В пресс-службе полиции отказались как бы то ни было комментировать эту информацию.