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МВД подготовил новый закон о содержании под стражей нелегалов

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати

В воскресенье, 3 сентября, министр внутренних дел Арье Дери сообщил на заседании правительства, что подготовлен законопроект, который позволит удерживать нелегалов под арестом неограниченное время.

По словам Дери, данный закон позволит содержать нелегала под арестом до тех пор, пока он не изъявит согласия покинуть Израиль и переехать в третью страну. "Закон определит, что именно называется согласием. Мы не собираемся никого сажать в самолет в наручниках".

Ранее Десятый канал сообщал, что министр внутренних дел Арье Дери подготовил поправку к закону о въезде в Израиль, позволяющую высылать нелегалов в третьи страны против их воли.

По информации сайта Nana10 предложение главы МВД будет обсуждаться на заседании правительства.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: "Большинство тех, кто проникают в Израиль, являются рабочими иммигрантами, и мы имеем право их удалить из страны". Нетаниягу добавил: "Министерская рабочая группа соберется уже на этой неделе, чтобы принять решение о конкретных шагах по решению проблемы".

Целью этих шагов является попытка обойти решение БАГАЦа, принятое 28 августа, согласно которому, нелегалы, не пожелавшие добровольно покинуть Израиль и переехать в третью страну, готовую их принять, не могут лишаться свободы сроком более чем на 60 дней.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2017 г.
Арье Дери готовит поправку, делающую возможной насильственную депортацию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2017 г.
МВД готовит поправку к закону, позволяющую лишать свободы нелегалов на неопределенный срок
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
БАГАЦ: нелегалы из стран Африки могут быть высланы из Израиля, если этого пожелают







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