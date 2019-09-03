Израильтяне спасли уличного котенка из Газы, сбитого машиной

Израильская государственная телерадиовещательная корпорация "Кан" вечером 2 сентября рассказала о спасении котенка из сектора Газы, травмированного в результате дорожного происшествия.

Уличный котенок получил тяжелую травму головы, в результате чего не мог ни пить, ни есть самостоятельно. Требовалась операция, которую не могли провести ветеринары в Газе.

На помощь пришла израильская организация PTROA (Preserving The Rights Of Animals), защищающая права животных и сотрудничающая с палестинской администрацией. Эвакуацией котенка, которому дали имя Додо, занимался основатель этой организации Йорам Эрез.

Додо доставили в ветеринарную клинику доктора Эйяля Нахмиаса, который провел сложную операцию, и котенок снова смог самостоятельно пить и есть. После реабилитации его вернут в Газу.

Йорам Эрез считает, что люди, оказывающие помощь животным, становятся лучше и менее агрессивными по отношению к другим.

Примечательно, что в организации PTROA работают добровольцы, которые ранее служили в элитных разведывательных подразделениях ЦАХАЛа. Зачастую им приходится действовать на территории Палестинской автономии, оказывая помощь пострадавшим животным.

В репортаже "Кан" говорится, что возможно впервые израильский ветеринар оказал помощь уличному коту из Газы. Возможно, это действительно так. Но и раньше бывали случаи, когда тяжело больных домашних животных из сектора Газы доставляли в Израиль. Так, например, в июне 2017 года при посредничестве международной организации PETA через КПП "Эрез" из сектора Газы для лечения в Израиль была вывезена породистая персидская кошка по кличке Соня, нуждающаяся в срочной операции (ее хозяйкой была русскоязычная женщина из Бейт-Лахии).





