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В Израиле

Израильтяне спасли уличного котенка из Газы, сбитого машиной

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:27 блог версия для печати фото
Израильтяне спасли уличного котенка из Газы, сбитого машиной (иллюстрация)
Израильтяне спасли уличного котенка из Газы, сбитого машиной (иллюстрация)
Израильтяне спасли уличного котенка из Газы, сбитого машиной (иллюстрация)

Израильская государственная телерадиовещательная корпорация "Кан" вечером 2 сентября рассказала о спасении котенка из сектора Газы, травмированного в результате дорожного происшествия.

Уличный котенок получил тяжелую травму головы, в результате чего не мог ни пить, ни есть самостоятельно. Требовалась операция, которую не могли провести ветеринары в Газе.

На помощь пришла израильская организация PTROA (Preserving The Rights Of Animals), защищающая права животных и сотрудничающая с палестинской администрацией. Эвакуацией котенка, которому дали имя Додо, занимался основатель этой организации Йорам Эрез.

Додо доставили в ветеринарную клинику доктора Эйяля Нахмиаса, который провел сложную операцию, и котенок снова смог самостоятельно пить и есть. После реабилитации его вернут в Газу.

Йорам Эрез считает, что люди, оказывающие помощь животным, становятся лучше и менее агрессивными по отношению к другим.

Примечательно, что в организации PTROA работают добровольцы, которые ранее служили в элитных разведывательных подразделениях ЦАХАЛа. Зачастую им приходится действовать на территории Палестинской автономии, оказывая помощь пострадавшим животным.

В репортаже "Кан" говорится, что возможно впервые израильский ветеринар оказал помощь уличному коту из Газы. Возможно, это действительно так. Но и раньше бывали случаи, когда тяжело больных домашних животных из сектора Газы доставляли в Израиль. Так, например, в июне 2017 года при посредничестве международной организации PETA через КПП "Эрез" из сектора Газы для лечения в Израиль была вывезена породистая персидская кошка по кличке Соня, нуждающаяся в срочной операции (ее хозяйкой была русскоязычная женщина из Бейт-Лахии).



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2017 г.
Кошку из Газы, оказавшуюся в критическом состоянии, срочно доставили в Израиль





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