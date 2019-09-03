"Едиот Ахронот": готовится встреча Нетаниягу и Путина, ожидается заявление Трампа об Израиле

Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что канцелярия премьер-министра ведет переговоры с представителями Кремля об очередном визите Биньямина Нетаниягу в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. По сведениям издания, предварительная дата визита – 15 сентября, за 48 часов до открытия избирательных участков.

В окружении премьер-министра пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

По утверждению журналиста "Едиот Ахронот" Итамара Айхнера, Нетаниягу и его окружение ведут также переговоры с президентом США Дональдом Трампом о возможности подписания договора об оборонном сотрудничестве между двумя странами. По мнению Нетаниягу, такой акт за несколько дней до выборов может иметь сильный электоральный эффект.

В публикации также говорится, что Трамп, вероятно, вскоре сделает заявление, согласно которому его администрация будет рассматривать любой акт агрессии в отношении Израиля как нападение на Америку.

"Едиот Ахронот" пишет, что рассматриваются дополнительные возможности "привлечения" международных лидеров к косвенному участию в предвыборной кампании "Ликуда".

Напомним, что 18-19 августа состоялся визита Нетаниягу в Киев, он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Владимиром Гройсманом (через 10 дней после этого Гройсмана на посту главы правительства Украины сменил Алексей Гончарук).

В конце июля телеканал "Кешет" (12-й) передавал, что канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу пытается организовать визит в Израиль Владимира Путина накануне выборов в Кнессет. Но, судя по всему, договоренность достигнута не была.

Напомним, что накануне выборов в Кнессет 21-го созыва Нетаниягу побывал в Москве, где не только встречался с Путиным, но и участвовал в церемонии передачи останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего во время Первой ливанской войны (найденных и вывезенных российскими военными из Сирии).

Нетаниягу и Путин встречались 12 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались трижды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года).

Несколько недель назад в интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаниягу так отвечал на вопрос о необходимости постоянных контактов с руководством России: "Большинство стран мира недемократические, но большинство стран мира стремятся к контактам друг с другом. Создание союзов и формирование отношений между странами не означает, что все согласны с тем, что происходят в другой стране. Связь с Россией жизненно необходима... Если бы не эти контакты, очень давно произошло был столкновение между ЦАХАЛом и российской армией. Это не то, к чему мы стремимся... Последнее, что нам нужно – это конфронтация с такой страной, как Россия".





