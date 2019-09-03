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В Израиле

Опубликовано видео с автомобилем Wolf, продолжающим движение после атаки "Хизбаллы"

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
Опубликовано видео с автомобилем Wolf, продолжающим движение после атаки "Хизбаллы"
Опубликовано видео с автомобилем Wolf, продолжающим движение после атаки "Хизбаллы"
Опубликовано видео с автомобилем Wolf, продолжающим движение после атаки "Хизбаллы"

На сайте израильской государственной телерадиовещательной корпорации "Кан" опубликована запись камеры наблюдения, на которой показано, как армейский бронированный автомобиль Wolf продолжает движение после взрыва. В сообщении говорится, что это то самое транспортное средство, которое было показано на видео "Хизбаллы", в комментарии к которому утверждается, что автомобиль был подбит.

Судя по публикации "Кан", данная запись была сделана 1 сентября в 16:02 камерой наблюдения на базе Авивим. "Хизбалла" утверждает, что обстрел был осуществлен в 16:15 (первое сообщение от пресс-службы ЦАХАЛа 1 сентября поступило в 16:25).

Пресс-служба ЦАХАЛа никаких дополнительных разъяснений по этому поводу не дает и публикации в иностранных СМИ не комментирует. Командование ЦАХАЛа и правительство Израиля продолжают заявлять, что в результате ракетного обстрела с ливанской территории 1 сентября никто из израильтян не пострадал. Судя по видео, опубликованному "Кан", даже автомобилю ЦАХАЛа не был причинен существенный ущерб.

В открытых источниках о возможностях беспилотного управления автомобилями Wolf или использовании на них активной противоракетной защиты не сообщалось. Возможно, ракета "Корнет" взорвалась рядом с машиной, не попав в нее.

Ранее публиковались сведения о том, что ЦАХАЛ инсценировал эвакуацию раненых, чтобы ввести в заблуждение "Хизбаллу", а также заранее эвакуировал личный состав с базы Авивим после получения разведывательной информации о том, что боевики "Хизбаллы" готовятся 1 сентября осуществить "акцию мести".

Вечером 2 сентября ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", опубликовал видеозапись, на которой показано, как ракетой противотанкового комплекса "Корнет" около границы был уничтожен автомобиль ЦАХАЛа.

Эту видеозапись со ссылкой на "Аль-Манар" показали многие ливанские СМИ, включая телеканал "Аль-Маядин".

На записи показаны военная база, расположенная к северу от поселка Авивим, около границы с Ливаном, а также пуск ракеты "Корнет" и подрыв транспортного средства ЦАХАЛа (бронированного автомобиля Wolf), следовавшего по дороге вдоль границы.

В "Хизбалле" заявляют, что атака была сознательно осуществлена в светлое время суток (при этом указывается время 16:15), чтобы показать всему миру, что она была успешной. Также подчеркивается, что была атакована движущаяся цель.

В руководстве "Хизбаллы" продолжают настаивать на том, что в результате обстрела были погибшие и раненые. В комментариях представителей "Хизбаллы" высказывается версия о том, что власти Израиля скрывают потери.

Атака была осуществлена боевиками "Группы мучеников Хасана Збиба и Ясира Даэра", названной так в честь полевых командиров "Хизбаллы", которые были убиты в результате израильского авиаудара в сирийском населенном пункте Акраба поздно вечером в субботу, 24 августа.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 сентября 2019 г.
"Хизбалла" опубликовала видео уничтожения автомобиля ЦАХАЛа ракетой "Корнет"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 сентября 2019 г.
Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла назвал атаку на базу ЦАХАЛа успешной
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2019 г.
ЦАХАЛ раскрыл еще одну хитрость при подготовке к атаке "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2019 г.
Нетаниягу: "Насралла прекрасно знает, почему он сидит в бункере"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 2 сентября 2019 г.
Полдневная "война" на границе Ливана и Израиля. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 сентября 2019 г.
"Хизбалла" использовала ПТРК "Корнет" для обстрела бронированного автомобиля ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2019 г.
Противостояние армии Израиля и сил "Хизбаллы". Подробности, версии





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