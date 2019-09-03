Опубликовано видео с автомобилем Wolf, продолжающим движение после атаки "Хизбаллы"

На сайте израильской государственной телерадиовещательной корпорации "Кан" опубликована запись камеры наблюдения, на которой показано, как армейский бронированный автомобиль Wolf продолжает движение после взрыва. В сообщении говорится, что это то самое транспортное средство, которое было показано на видео "Хизбаллы", в комментарии к которому утверждается, что автомобиль был подбит.

Судя по публикации "Кан", данная запись была сделана 1 сентября в 16:02 камерой наблюдения на базе Авивим. "Хизбалла" утверждает, что обстрел был осуществлен в 16:15 (первое сообщение от пресс-службы ЦАХАЛа 1 сентября поступило в 16:25).

Пресс-служба ЦАХАЛа никаких дополнительных разъяснений по этому поводу не дает и публикации в иностранных СМИ не комментирует. Командование ЦАХАЛа и правительство Израиля продолжают заявлять, что в результате ракетного обстрела с ливанской территории 1 сентября никто из израильтян не пострадал. Судя по видео, опубликованному "Кан", даже автомобилю ЦАХАЛа не был причинен существенный ущерб.

В открытых источниках о возможностях беспилотного управления автомобилями Wolf или использовании на них активной противоракетной защиты не сообщалось. Возможно, ракета "Корнет" взорвалась рядом с машиной, не попав в нее.

Ранее публиковались сведения о том, что ЦАХАЛ инсценировал эвакуацию раненых, чтобы ввести в заблуждение "Хизбаллу", а также заранее эвакуировал личный состав с базы Авивим после получения разведывательной информации о том, что боевики "Хизбаллы" готовятся 1 сентября осуществить "акцию мести".

תיעוד: רכב ה"זאב" הצה"לי ממשיך בנסיעה מיד לאחר פגיעת טיל הקורנט@moyshis pic.twitter.com/nKkFgMmNUa — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2019

Вечером 2 сентября ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", опубликовал видеозапись, на которой показано, как ракетой противотанкового комплекса "Корнет" около границы был уничтожен автомобиль ЦАХАЛа.

Эту видеозапись со ссылкой на "Аль-Манар" показали многие ливанские СМИ, включая телеканал "Аль-Маядин".

На записи показаны военная база, расположенная к северу от поселка Авивим, около границы с Ливаном, а также пуск ракеты "Корнет" и подрыв транспортного средства ЦАХАЛа (бронированного автомобиля Wolf), следовавшего по дороге вдоль границы.

В "Хизбалле" заявляют, что атака была сознательно осуществлена в светлое время суток (при этом указывается время 16:15), чтобы показать всему миру, что она была успешной. Также подчеркивается, что была атакована движущаяся цель.

В руководстве "Хизбаллы" продолжают настаивать на том, что в результате обстрела были погибшие и раненые. В комментариях представителей "Хизбаллы" высказывается версия о том, что власти Израиля скрывают потери.

Атака была осуществлена боевиками "Группы мучеников Хасана Збиба и Ясира Даэра", названной так в честь полевых командиров "Хизбаллы", которые были убиты в результате израильского авиаудара в сирийском населенном пункте Акраба поздно вечером в субботу, 24 августа.





