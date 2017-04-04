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В Израиле

Опрос 10-го канала: Гидеон Саар может принести "Ликуду" больше мандатов, чем Нетаниягу

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 21:32 блог версия для печати фото
Опрос 10-го канала: Гидеон Саар может принести "Ликуду" больше мандатов, чем Нетаниягу

10-й канал израильского телевидения заказал институту "Мигдам" и компании StepNet опрос общественного мнения, чтобы выяснить, как решение Гидеона Саара о возвращении в большую политику отразилось на предпочтениях избирателей.

По данным опроса, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, то партия "Еш Атид" получила бы 29 мандатов, опередив "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу на два мандата ("Ликуд" - 27). 12 мандатов получил бы Объединенный арабский список.

По 10 мандатов получили бы блок "Сионистский лагерь" и партия "Байт Иегуди". По 7 мандатов получили бы МАРЕЦ и блок "Яадут а-Тора".

ШАС, "Кулану", "Наш дом Израиль" - по шесть мандатов каждая.

Опрос показывает, что ситуация могла бы измениться, если бы партию "Ликуд" вел на выборы Гидеон Саар. Тогда бы "Ликуд" получил 29 мандатов, столько же сколько "Еш Атид". Два дополнительных мандата были бы получены Сааром за счет партий "Наш дом Израиль" и "Кулану".



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