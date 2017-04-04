Беннет потребовал созвать кабинет безопасности для обсуждения химатаки в Сирии

Министр просвещения Нафтали Беннет потребовал от главы правительства Биньямина Нетаниягу провести внеочередное заседание военно-политического кабинета, посвященное химической атаке в Сирии.

По информации сайта 0404.co.il, Беннет требует обсудить гуманитарные аспекты, а также последствия, которые будет иметь для региона применение химического оружия, а также политику геноцида, проводимую правительством Башара Асада.

По мнению Нафтали Беннета, военно-политический кабинет обязан обсудить использование химического оружия против гражданского населения, чтобы оценить, какие последствия это может иметь для безопасности Израиля.