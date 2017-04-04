Арье Дери призвал правительство Израиля не игнорировать резню в Сирии

Министр внутренних дел Арье Дери, комментируя последние события в Сирии, где сирийский режим применил хлорный газ во время удара ВВС по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб, призвал Израиль не оставаться в стороне от происходящего в соседнем государстве.

Смерть десятков гражданских лиц в Сирии Арье Дери назвал "трагедией, от которой разрывается сердце".

По словам министра МВД и председателя партии ШАС, которые цитирует сайт Walla News, Израиль, как единственное демократическое государство в регионе, обязан подтолкнуть мир к действиям, которые положат конец "ужасной резне".

Отметим, что ранее Арье Дери говорил, что Израиль обязан принять сирот из Сирии. Этот план обсуждался в правительстве, но затем был заморожен.