4 апреля 2017 г.
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В Израиле

Арье Дери призвал правительство Израиля не игнорировать резню в Сирии

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Арье Дери призвал правительство Израиля не игнорировать резню в Сирии

Министр внутренних дел Арье Дери, комментируя последние события в Сирии, где сирийский режим применил хлорный газ во время удара ВВС по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб, призвал Израиль не оставаться в стороне от происходящего в соседнем государстве.

Смерть десятков гражданских лиц в Сирии Арье Дери назвал "трагедией, от которой разрывается сердце".

По словам министра МВД и председателя партии ШАС, которые цитирует сайт Walla News, Израиль, как единственное демократическое государство в регионе, обязан подтолкнуть мир к действиям, которые положат конец "ужасной резне".

Отметим, что ранее Арье Дери говорил, что Израиль обязан принять сирот из Сирии. Этот план обсуждался в правительстве, но затем был заморожен.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 апреля 2017 г.
Десятки погибших в результате применения хлорного газа сирийским режимом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2017 г.
СМИ: правительство Израиля заморозило план приема сирот из Сирии







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