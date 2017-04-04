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В Израиле

Конверт с неизвестным веществом в канцелярии главы правительства: четверо госпитализированы

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 16:12 блог версия для печати фото
Конверт с неизвестным веществом в канцелярии главы правительства: четверо госпитализированы
Конверт с неизвестным веществом в канцелярии главы правительства: четверо госпитализированы
Конверт с неизвестным веществом в канцелярии главы правительства: четверо госпитализированы

Радиостанция "Решет Бет" сообщила о чрезвычайной ситуации в канцелярии главы правительства, где был получен конверт с неизвестным порошком внутри.

Четверо сотрудников канцелярии, находившиеся в контакте с конвертом, госпитализированы с жалобами на легкое недомогание.

Контакт с неизвестным веществом произошел во время проверки приходящей почты, которая обычно производится до того, как передается работникам канцелярии для работы с ней.

Радиостанция "Решет Бет" прервала эфир, чтобы сообщить о ЧП.

В канцелярию вызваны пожарные и специалисты по борьбе с отравляющими веществами.

Одна из сотрудниц канцелярии в эфире радиостанции уточнила, что подозрительное вещество находилось в герметично закрытой банке.



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