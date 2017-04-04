4 апреля 2017 г.
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В Израиле

Нетаниягу призвал международное сообщество очистить Сирию от химического оружия

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:30 блог версия для печати фото
Нетаниягу призвал международное сообщество вывезти химоружие из Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал последние события в Сирии, где правительственные войска применили хлорный газ во время удара ВВС по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.

"Ужасающие кадры из Сирии должны потрясти каждого человека. Израиль категорически осуждает любое применение химического оружия, в особенности против беззащитных граждан. Израиль призывает международную общественность сдержать обещание, данное в 2013 году, и убрать химическое оружие из Сирии. Эта кровопролитная война лишь подчеркивает наше обязательство – быть способным самостоятельно защищать себя от любого врага, от любой грозы", – цитирует Нетаниягу его пресс-служба.

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид призвал израильское правительство "максимально помочь детям, оказавшимся в опасности из-за войны, которую ведут взрослые".

Министр внутренних дел Арье Дери заявил, что Израиль не может оставаться в стороне от происходящего в соседнем государстве.

Министр просвещения Нафтали Беннет потребовал от Биньямина Нетаниягу провести внеочередное заседание военно-политического кабинета, посвященное химической атаке в Сирии. Беннет требует обсудить гуманитарные аспекты, а также последствия, которые будет иметь для региона применение химического оружия, а также политику геноцида, проводимую правительством Башара Асада.

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