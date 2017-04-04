Авария на строительном объекте в Цфате, погиб рабочий

Во вторник, 4 апреля, на строительном объекте в Цфате произошла авария. Согласно опубликованной информации, несчастный случай произошел в квартале Рамат Разим в городе.

Рабочий примерно 40 лет получил тяжелые травмы. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь, а затем доставили его в больницу "Зив" в городе. Медики пытались спасти пострадавшему жизнь, однако были вынуждены констатировать его смерть.

На месте находятся сотрудники полиции, а также служащие следственного отдела министерства труда.

Проверяется информация, согласно которой на строительном объекте прогремел взрыв.