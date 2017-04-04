Полиция Израиля объявила войну компьютерным вирусам-вымогателям

Полиция Израиля присоединилась к международному проекту по борьбе с распространением компьютерных вирусов-вымогателей, блокирующих компьютеры пользователей до выплаты выкупа.

Во вторник, 4 апреля, полиция запустила сайт, который поможет компьютерным специалистам правоохранительных органов собрать больше информации о деятельности киберпреступников, в том числе использующих вирусы-вымогатели. Сайт находится по адресу www.nomoreransom.gov.il. Пользователю предлагается заполнить бланк, указав свои личные данные, данные устройства, подвергшегося атаке, а также указать разновидность вируса, поразившего устройство. Полиция собирает информацию не только о пострадавших компьютерах, но и мобильных устройствах.

Пресс-служба полиции также сообщила, что Израиль присоединился к глобальному проекту No More Ransom, запущенному в июле 2016 года Европолом, полицией Нидерландов, лабораторией Касперского, Intel Security и Check Point. На сайте можно найти около 40 ключей дешифрования для устройств, пострадавших от различных приложений-вымогателей. На сайте также имеются подсказки, как избежать заражения. Специалисты полиции Израиля приняли участие в переводе ресурса на иврит.

Отметим, что сайт No More Ransom также содержит русскую версию.

Специалисты по компьютерной безопасности полиции Израиля напоминают пользователям о необходимости соблюдать в интернете меры предосторожности: не открывать файлы, полученные из подозрительных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы человеком из списка контактов.

Кроме того, специалисты рекомендуют регулярно проводить резервное копирование данных в "облако" или на выносной жесткий диск.

И, наконец, если пользователь стал жертвой вымогателей, компьютерные специалисты не рекомендует платить преступникам выкуп, чтобы получить доступ к своим файлам.





