Министерство социального равенства просит приглашать одиноких людей на пасхальный седер

Министерство социального равенства (бывшее министерство по делам пенсионеров) обратилось к израильтянам c просьбой открыть двери своих домов для одиноких пожилых людей, которым не с кем провести пасхальный седер.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что для одиноких людей в министерстве открыта "горячая линия". Позвонив по телефону *8840, одинокие люди могут получить приглашение на праздничный ужин.

10 апреля после захода солнца еврейские семьи соберутся за праздничным столом, чтобы вместе почитать "Агаду", книгу, рассказывающую об освобождении сынов Израиля из из двухсотлетнего египетского рабства. С этой трапезы начинается еврейская Пасха, или Песах. А само застолье, которое проводится в соответствии со строгими правилами, называется "седер", что в переводе с иврита означает "порядок".





