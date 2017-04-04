4 апреля 2017 г.
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В Израиле

Отклонено назначение Яира Шамира на пост гендиректора "Авиационной промышленности"

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 16:35 блог версия для печати фото
Отклонено назначение Яира Шамира на пост гендиректора "Авиационной промышленности"

Комиссия по назначению под управлением судьи Беллы Гильор забраковала назначение бывшего министра сельского хозяйства Яира Шамира на пост генерального директора концерна "Авиационная промышленность". Кандидатуру Яира Шамира продвигал министр обороны Авигдор Либерман.

Члены комиссии увидели конфликт интересов между новым назначением и тем, что Яир Шамир намеревался продолжить работу на посту председателя компании НЕТА, строящей метро в Тель-Авиве.

Отметим, что 6 марта Авигдор Либерман отдал распоряжение заморозить приватизацию концерна "Военная промышленность". По словам Либермана, никакой приватизации не будет, пока пост директора управления госкомпаний занимает Ури Йогев, "при котором он не может быть уверен в чистоте процесса приватизации". Либерман находится с Йогевом в состоянии конфликта из-за отказа последнего утвердить назначение Яира Шамира на пост генерального директора "Авиационной промышленности".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 февраля 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2015 г.
Яир Шамир отказался баллотироваться в Кнессет 20 созыва







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