4 апреля 2017 г.
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В Израиле

В Кирьят-Оно состоялась акция протеста активистов "Шоврим Штика"

время публикации: 22:36 | последнее обновление: 22:36 блог версия для печати фото
В Кирьят-Оно состоялась акция протеста активистов "Шоврим Штика"

Около 200 активистов левой организации "Шоврим Штика" приняли участие в акции протеста в Кирьят-Оно. Они выступали против отмены мероприятия, которое они планировали провести в городской библиотеке.

Еще в конце марта "Мифаль а-Паис", участвующий в финансировании библиотеки, предупредили ее администрацию и руководство "Шоврим Штика", что проведение "политического мероприятия" противоречит уставу организации. Против появления активистов левой организации в стенах библиотеки также высказывался мэр города.

Директора "Шоврим Штика" Юлия Новак на митинге заявила, что министр культуры Мири Регев и министр образования Нафтали Беннет "воюют с библиотеками и художественными галереями".

Сайт Walla News,в свою очередь, отмечает, что отговорка про запрет на проведение политических мероприятий не соответствует действительности. Сайт опубликовал фотографию одного из объявлений, которые были развешаны в городе в конце января. В этом объявлении сообщается, что 22 января 2017 года в помещении "Мифаль а-Паис" в Кирьят-Оно состоится конференция активистов партии "Ликуд".



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