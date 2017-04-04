Сотрудники Управления парков и заповедников объявили о забастовке в дни Песаха

Во вторник, 4 апреля, служащие Управления парков и заповедников Израиля сообщили, что намерены провести забастовку в дни праздника Песах. Согласно опубликованной информации, служащие намерены бастовать 12 и 13 апреля.

Представители профсоюзов заявляют, что причиной забастовки является стагнация на переговорах о заключении новых договоров с работниками Управления.

В дни забастовки будут закрыты все объекты Управления. Специальное разрешение на работу получили лишь инспекторы по чрезвычайным ситуациям. 12 и 13 апреля – дни пасхальной недели ("хол а-моэд"). В эти дни десятки тысяч израильтян отправляются на прогулки на природу.





