4 апреля 2017 г.
последняя новость: 22:36
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:36 В Кирьят-Оно состоялась акция протеста активистов "Шоврим Штика"
21:47 В Беэр-Шеве ударами ножа ранен молодой мужчина
20:59 Опрос 10-го канала: Гидеон Саар может принести "Ликуду" больше мандатов, чем Нетаниягу
20:04 Нетаниягу призвал международное сообщество очистить Сирию от химического оружия
19:23 Министерство социального равенства просит приглашать одиноких людей на пасхальный седер
18:46 Главы миноборны, МВД и полиции посетили базу антитеррористического подразделения полиции
18:39 В результате столкновения автомобиля и автобуса пострадали девять человек
18:03 Полиция Израиля объявила войну компьютерным вирусам-вымогателям
16:35 Отклонено назначение Яира Шамира на пост гендиректора "Авиационной промышленности"
15:49 Конверт с неизвестным веществом в канцелярии главы правительства: четверо госпитализированы
В Израиле

Сотрудники Управления парков и заповедников объявили о забастовке в дни Песаха

время публикации: 14:07 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Сотрудники Управления парков и заповедников объявили о забастовке в дни Песаха

Во вторник, 4 апреля, служащие Управления парков и заповедников Израиля сообщили, что намерены провести забастовку в дни праздника Песах. Согласно опубликованной информации, служащие намерены бастовать 12 и 13 апреля.

Представители профсоюзов заявляют, что причиной забастовки является стагнация на переговорах о заключении новых договоров с работниками Управления.

В дни забастовки будут закрыты все объекты Управления. Специальное разрешение на работу получили лишь инспекторы по чрезвычайным ситуациям. 12 и 13 апреля – дни пасхальной недели ("хол а-моэд"). В эти дни десятки тысяч израильтян отправляются на прогулки на природу.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017