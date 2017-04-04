4 апреля 2017 г.
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В Израиле

Главы миноборны, МВД и полиции посетили базу антитеррористического подразделения полиции

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Главы миноборны, МВД и полиции посетили базу антитеррористического подразделения полиции
Главы миноборны, МВД и полиции посетили базу антитеррористического подразделения полиции
Главы миноборны, МВД и полиции посетили базу антитеррористического подразделения полиции

Министр обороны Авигдор Либерман, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан и генеральный инспектор полиции Рони Альшейх посетили 4 апреля базу ЯМАМ, антитеррористического подразделения полиции.

В ходе посещения базы министры выслушали отчет о действиях подразделения в рамках борьбы Государства Израиль с террором и тяжкими уголовными преступлениями. Также министрам были продемонстрированы боевые навыки бойцов подразделения в различных областях, включая минно-подрывное дело, работу под прикрытием в арабской среде, работу кинологов и спасательные операции. Помимо прочего, министры смогли наблюдать за учениями с применением спецсредств по спасению заложников из здания и из автобуса, за ведением боевых действий с армейских и полицейских вертолетов, а также на мотоциклах.

Министр обороны Авигдор Либерман отметил, что возможности, которые были сегодня продемонстрированы подразделением ЯМАМ, весьма впечатляют и являются абсолютно необходимыми в той войне с террором, которую ведет Израиль.

"Сотрудничество ЯМАМа и ЦАХАЛа, а также общие усилия антитеррористических подразделений разных родов войск, позволяют израильским гражданам жить в безопасности. Это редкое явление для нашего региона, учитывая обстоятельства, в которых нам приходится существовать с момента основания государства", - цитирует министра обороны его пресс-служба.

Подразделение ЯМАМ было основано в 1974 году для проведения антитеррористических операций на территории Израиля. За годы работы бойцы подразделения приобрели репутацию высокопрофессиональных борцов с террором, специалистов по задержанию разыскиваемых лиц, по обнаружению и освобождению заложников, а также экспертов в ряде других областей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 сентября 2015 г.
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