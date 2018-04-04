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В Израиле

Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов
Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов
Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов

В среду, 4 апреля, государство сообщило БАГАЦ, что представитель Израиля вылетел в "третью страну", которая ранее соглашалась принять депортируемых из Израиля африканских нелегалов. Этот ответ был дан на иск с требованием запретить насильственную депортацию мигрантов из стран Африки в "третью страну", сообщает радиостанция "Кан Бет".

Согласно ответу, подготовленному государственной прокуратурой, специальный посланник Израиля вылетел утром 4 апреля в некую африканскую страну, с которой ранее велись переговоры на тему нелегалов. Сайт Ynet указывает, что, по всей видимости, речь идет об Уганде.

Задача посланника - проверить, готово ли это государство выполнить взятые на себя ранее обязательства и принять депортируемых африканцев. В зависимости от этого ответа юридический советник правительства Авихай Мандельблит примет решение о судьбе нелегалов, которые содержатся в данный момент в тюрьме "Саароним".

Государство сообщило Высшему суду справедливости, что ответ от "третьей страны" будет получен не позднее четверга, 5 апреля.

Авихай Мандельблит должен будет сообщить 5 апреля до 12:00, будут ли освобождены из-под стражи находящиеся в "Саароним" нелегалы. "Если юридический советник не будет уверен в том, что соблюдены все необходимые условия для насильственного выдворения нелегалов в "третью страну", то они будут освобождены из-под стражи", - говорится в ответе государства.



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