Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов

В среду, 4 апреля, государство сообщило БАГАЦ, что представитель Израиля вылетел в "третью страну", которая ранее соглашалась принять депортируемых из Израиля африканских нелегалов. Этот ответ был дан на иск с требованием запретить насильственную депортацию мигрантов из стран Африки в "третью страну", сообщает радиостанция "Кан Бет".

Согласно ответу, подготовленному государственной прокуратурой, специальный посланник Израиля вылетел утром 4 апреля в некую африканскую страну, с которой ранее велись переговоры на тему нелегалов. Сайт Ynet указывает, что, по всей видимости, речь идет об Уганде.

Задача посланника - проверить, готово ли это государство выполнить взятые на себя ранее обязательства и принять депортируемых африканцев. В зависимости от этого ответа юридический советник правительства Авихай Мандельблит примет решение о судьбе нелегалов, которые содержатся в данный момент в тюрьме "Саароним".

Государство сообщило Высшему суду справедливости, что ответ от "третьей страны" будет получен не позднее четверга, 5 апреля.

Авихай Мандельблит должен будет сообщить 5 апреля до 12:00, будут ли освобождены из-под стражи находящиеся в "Саароним" нелегалы. "Если юридический советник не будет уверен в том, что соблюдены все необходимые условия для насильственного выдворения нелегалов в "третью страну", то они будут освобождены из-под стражи", - говорится в ответе государства.





