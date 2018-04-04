Клинтон признал, что в 1996 году пытался помочь Пересу победить на выборах в Израиле

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью израильскому телеканалу "Десять" впервые публично признал, что в 1996 году пытался помочь Шимону Пересу победить на выборах, когда тот противостоял Биньямину Нетаниягу.

По словам Клинтона, он поддерживал Переса, потому что считал его движущей силой мирного процесса, начатого Ицхаком Рабиным, и старался делать это "не явным образом".

Как именно он пытался повлиять на исход израильских выборов, Клинтон не пояснил.

Напомним, что в сентябре 2016 года Билл Клинтон приезжал в Израиль, чтобы присутствовать на похоронах Шимона Переса. Тогда же бывший посол США в Израиле Мартин Индик в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" рассказал о помощи, которую администрация США оказывала Пересу в ходе предвыборной кампании 1996 года. "Мы сделали все от нас зависящее, чтобы Перес победил на выборах, однако этого не произошло", – говорил Индик.

В январе 2016 года в США вышел фильм под названием "Нетаниягу на войне". В этом фильме приближенные бывшего президента США Билла Клинтона рассказали о помощи, которую администрация оказывала Шимону Пересу в предвыборной кампании 1996 когда, когда после убийства Ицхака Рабина, Перес, будучи премьер-министром, баллотировался против Биньямина Нетаниягу. В частности, Сенди Бергер, бывший советник Билла Клинтона по национальной безопасности говорил в фильме о том, что был создан специальный штаб, задачей которого была оказание помощи Шимону Пересу. По утверждению Бергера, скончавшегося в 2016 году от онкологического заболевания, несколько советников были направлены в Израиль для помощи Пересу.

На выборах 1996 года, когда премьер-министр избирался прямым голосованием, Шимон Перес проиграл Биньямину Нетаниягу с разрывом в 1% (29.457 голосов). После выборов 1996 года неоднократно публиковались сообщения о том, что администрация Билла Клинтона оказывала активную помощь Пересу. Помимо прочего об этом писал бывший депутат Кнессета Даниэль Бен Симон в книге "Другая страна", посвященной выборам 1996 года.

Напомним, что одной из причин напряженных отношений между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом США Бараком Обамой было то, что администрация США считала, что глава правительства Израиля пытался влиять на предвыборную кампанию в США в 2012 году и действовал в пользу кандидата от Республиканской партии Митта Ромни. В 2016-м Нетаниягу открыто поддержал республиканца Дональда Трампа, победившего кандидата-демократа Хиллари Клинтон.





