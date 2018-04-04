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В Израиле

СМИ: Нетаниягу и Кахлон продвигают Основной закон об иммиграции

время публикации: 07:55 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Моше Кахлон
Акция протеста в Тель-Авиве. 3 апреля 2018 года
Акция протеста у лагеря "Холот", 2014 год

После скандала с объявлением, а затем отменой в течение суток соглашения с ООН по поводу выдворения 16 тысяч африканских нелегалов в Европу и предоставления прав оставшимся 18 тысячам, израильские СМИ сообщают, что правительство намерено обойти запрет Высшего суда справедливости на принудительную депортацию.

Как сообщает служба новостей 20-го канала ИТВ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен провести через Кнессет Основной закон об иммиграции, регулирующий всю систему иммиграции в Израиль, не связанной с Законом о возвращении.

Закон планируется сформулировать таким образом, чтобы он превалировал над Основным законом о достоинстве и свободе человека.

Цель закона – защита права государства Израиль предотвращать проникновение на свою территорию нелегальных мигрантов и их нахождение на территории страны, а также обеспечение права на их выдворение.

"Государство Израиль имеет право решать, кто может попасть на его территорию и находиться на ней, имеет право не допускать нелегальных мигрантов и выдворять тех, кто уже находится на его территории", – говорится в предисловии к закону.

Как сообщает служба новостей "Хадашот 2", министр финансов Моше Кахлон, в рамках коалиционных соглашений обладающий правом вето на меры, касающиеся ограничения деятельности Верховного суда/Высшего суда справедливости (БАГАЦ), дал свое согласие на продвижение законопроекта.

Следует отметить, что если не считать небольших изменений, речь идет о законопроекте, поданном в Кнессет депутатом Навой Бокер ("Ликуд") еще восемь месяцев назад, и уже одобренном юридическим советником Кнессета.



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