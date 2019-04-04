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В Израиле

Израиль отдал последние почести Захарии Баумелю

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 22:43 блог версия для печати фото
На горе Герцля похоронен Захария Баумель, вернувшийся в Израиль через 37 лет после войны
Захария Баумель
На горе Герцля похоронен Захария Баумель, вернувшийся в Израиль через 37 лет после войны
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В четверг, 4 апреля, на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме был похоронен Захария Баумель, танкист ЦАХАЛа, погибший во время битвы в районе деревни Султан Якуб в Первую ливанскую войну. В течение 37 лет он числился пропавшим без вести.

По просьбе родственников павшего солдата церемония проводилась без отдания ему воинских почестей, в частности, без салюта из личного оружия караула или артиллерийского салюта. На церемонию были приглашены семьи израильских солдат, погибших или пропавших без вести в бою за Султан Якуб.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармель Дангор сообщила, что Биньямин Нетаниягу сократил свой визит в Москву, чтобы успеть на церемонию похорон Захарии Баумеля. Биньямин Нетаниягу отметил, что в возвращении тела пропавшего солдата принимали участие все израильские спецслужбы, ШАБАК, "Мосад", АМАН. Он рассказал, как просил президента России Владимира Путина помочь Израилю в розыске павших. А также о том, что рядом с телом Баумеля был найден его комбинезон, а также цицим, которые носят еврейские мужчины с 13 лет.

Днем ранее, 3 апреля, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе секретной операции "при содействии третьей страны" было обнаружено и доставлено в Израиль тело Захарии Баумеля. Сообщение об обнаружении тела была также передано родственникам Йегуде Каца и Цви Фельдмана, убитых в том же бою, а также близким пропавшего без вести летчика Рона Арада. Известие также передано родителям военнослужащих Адара Голдина, Орена Шауля, погибших в ходе операции "Нерушимая скала" в Газе.

В четверг, 4 апреля, во время визита глава израильского правительства Биньямина Нетаниягу в Москву стало известно, какую роль сыграла Россия в возвращении на родину останков израильского военнослужащего. В частности, Биньямин Нетаниягу рассказал, что он два года назад обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Израилю найти останки солдат в Сирии, на что российский президент ответил, что займется этим вопросом лично. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что обнаружить место захоронения российским военным помогали "сирийские партнеры".

На церемонии на горе Герцля также присутствовали друзья семьи Баумель, президент Израиля Реувен Ривлин, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, члены правительства, экс-министры обороны Израиля Эхуд Барак, Авигдор Либерман, Габи Ашкенази, а также депутаты Кнессета.

Операция по возвращению тела Захарии Баумеля носила название "Земер Нуге" ("Печальный напев"), так называется стихотворение израильской поэтессы Рахели.

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// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 апреля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 апреля 2019 г.
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Четверг, 4 апреля 2019 г.
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