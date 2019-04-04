Менора на дальней границе Иудеи. В Беэр-Шеве найдено древнее поселение

В ходе раскопок, которые вели специалисты Университета имени Бен-Гуриона и управления древностей впервые были обнаружены следы еврейского поселения, существовавшего на месте современной Беэр-Шевы во времена Второго храма.

Спасательные раскопки проводились по инициативе министерства строительства, перед возведением на севере города нового жилого района более чем на 4.000 квартир. Ученые отмечают, что поселение существовало с первого века до н.э. и до восстания Бар-Кохбы, подавленного в 135 году.

"Площадь поселения составляла около 0,2 гектара. Помимо жилых домов, здесь обнаружены печи для хлеба, мусорные ямы, подземный резервуар, который, возможно, служил миквой. Следы пожара свидетельствуют, что поселок оказался на пороге уничтожения. Скорее всего, это произошло в 70 году, во время Иудейской войны", - говорит руководитель раскопок д-р Питер Фабиан.

Поселок был расположен на южной границе Иудейского царства, на дороге, ведущей от Тель-Шевы к прибрежной долине. О его стратегическом значении свидетельствуют остатки сторожевой башни с основанием десять на десять метров. В период римского владычества ее камни были использованы для строительства других домов.

Наиболее ценной находкой стал черепок от глиняного светильника с сохранившимся на нем изображением меноры. По словам ученых, это одно из самых ранних сохранившихся ее изображений. Примечательно, что на светильниках у меноры 8-11 свечей – домашний вариант должен отличаться от того, что находится в Храме.

Археологи также обнаружили подземные лазы, характерные для восстания Бар-Кохбы, и медные монеты, отчеканенные в период римского владычества.