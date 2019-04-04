18+
4 апреля 2019 г.
последняя новость: 11:38
Турция смешала ближневосточные карты
Кто принесет Нетаниягу победу на подносе
Фальшивые новости? Фальшивая истерия
Кто «экономит» на больных детях
Мы - зоопарк для инопланетян
Кто будет делить наследство Алексея Булдакова
Мертвого Булдакова нашли благодаря таксисту
Валерий Леонтьев может оказаться в суде
"МИЛХАМАс" или чем нам "мил" ХАМАС
Бени Ганц и российский олигарх
Конференция AIPAC-2019
Не отворачивайтесь от правды!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:23 "Зеут" на пути к успеху и переменам: "Мы не отступимся от того, что обещаем"
11:13 Как уничтожить режим ХАМАСа в Газе
11:01 В Кирьят-Гате обнаружен привязанный к воздушным шарам подозрительный предмет
11:00 Забастовочные санкции в МИДе: избирательные урны в посольствах останутся за границей
10:36 Нетаниягу в интервью "Кан Бет": "Я не веду ненужных войн"
10:02 Около Кирьят-Бялика найдено тело мертвого мужчины
09:58 Больница "Бейлинсон": состояние супруги президента Израиля остается стабильно тяжелым
09:55 Менора на дальней границе Иудеи. В Беэр-Шеве найдено древнее поселение
08:51 Палестинский араб, причастный к аварии на 90-й трассе, сдался полиции
06:56 Нетаниягу вылетел в Москву: "Обсуждать события в Сирии"
Загрузка...
В Израиле

Менора на дальней границе Иудеи. В Беэр-Шеве найдено древнее поселение

время публикации: 09:55 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Менора на дальней границе Иудеи. В Беэр-Шеве найдено древнее поселение
Менора на дальней границе Иудеи. В Беэр-Шеве найдено древнее поселение
Менора на дальней границе Иудеи. В Беэр-Шеве найдено древнее поселение
ВСЕ ФОТО

В ходе раскопок, которые вели специалисты Университета имени Бен-Гуриона и управления древностей впервые были обнаружены следы еврейского поселения, существовавшего на месте современной Беэр-Шевы во времена Второго храма.

Спасательные раскопки проводились по инициативе министерства строительства, перед возведением на севере города нового жилого района более чем на 4.000 квартир. Ученые отмечают, что поселение существовало с первого века до н.э. и до восстания Бар-Кохбы, подавленного в 135 году.

"Площадь поселения составляла около 0,2 гектара. Помимо жилых домов, здесь обнаружены печи для хлеба, мусорные ямы, подземный резервуар, который, возможно, служил миквой. Следы пожара свидетельствуют, что поселок оказался на пороге уничтожения. Скорее всего, это произошло в 70 году, во время Иудейской войны", - говорит руководитель раскопок д-р Питер Фабиан.

Поселок был расположен на южной границе Иудейского царства, на дороге, ведущей от Тель-Шевы к прибрежной долине. О его стратегическом значении свидетельствуют остатки сторожевой башни с основанием десять на десять метров. В период римского владычества ее камни были использованы для строительства других домов.

Наиболее ценной находкой стал черепок от глиняного светильника с сохранившимся на нем изображением меноры. По словам ученых, это одно из самых ранних сохранившихся ее изображений. Примечательно, что на светильниках у меноры 8-11 свечей – домашний вариант должен отличаться от того, что находится в Храме.

Археологи также обнаружили подземные лазы, характерные для восстания Бар-Кохбы, и медные монеты, отчеканенные в период римского владычества.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 марта 2019 г.
Печать времени: булла рассказала о Иерусалиме периода Первого храма
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2019 г.
Убранство, достойное царей: под арабским районом Иерусалима обнаружено древнее еврейское поселение





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 4 апреля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019