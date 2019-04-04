Биньямин Нетаниягу вернулся из Москвы в Израиль

Вечером 4 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль из Москвы, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе этого визита стало известно, какую роль сыграла Россия в возвращении на родину останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего во время Первой ливанской войны.

В частности, Биньямин Нетаниягу рассказал, что он два года назад обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Израилю найти останки солдат в Сирии, на что российский президент ответил, что займется этим вопросом лично. Россиянами была создана специальная группа по поиску захоронений израильских военнослужащих. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что обнаружить место захоронения российским военным помогали "сирийские партнеры".

Биньямин Нетаниягу также принял участие в торжественной церемонии в российском министерстве обороны, в ходе которой Израилю были переданы оставшиеся вещи Захарии Баумеля. Флаг над зданием министерства был приспущен в знак траура.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармель Дангор сообщила, что Биньямин Нетаниягу сократил свой визит в Москву, чтобы успеть на церемонию похорон Захарии Баумеля, которая в 19:00 началась на горе Герцля в Иерусалиме.

После того, как Биньямин Нетаниягу вылетел из Москвы стало известно, что глава российского МИДа Сергей Лавров 5 апреля вылетает на Ближний Восток. По информации ТАСС, он посетит Египет и Иорданию, где встретится с лидерами и руководителями внешнеполитических ведомств этих государств. В сообщении пресс-службы МИДа эта поездка называется "рабочей".