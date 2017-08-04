Продлен арест матери, выбросившей ребенка из машины

Мировой суд в Беэр-Шеве продлил на неделю арест женщины, подозреваемой в попытке убийства своего двухмесячного ребенка, которого она на полном ходу выбросила из окна машины.

Напомним, в четверг, 3 августа, в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести доставлен грудной ребенок, получивший травмы в результате падения из движущегося автомобиля.

Мать ребенка призналась в том, что выбросила младенца из машины. В беседе с адвокатом она заявила, что пыталась себя остановить, но не смогла подавить этот порыв.

Адвокат женщины утверждает, что она страдает послеродовой депрессией и должна получать психиатрические препараты.

Младенец находится в больнице "Сорока" в состоянии средней степени тяжести.