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В Израиле

Продлен арест матери, выбросившей ребенка из машины

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
Продлен арест матери, выбросившей ребенка из машины

Мировой суд в Беэр-Шеве продлил на неделю арест женщины, подозреваемой в попытке убийства своего двухмесячного ребенка, которого она на полном ходу выбросила из окна машины.

Напомним, в четверг, 3 августа, в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести доставлен грудной ребенок, получивший травмы в результате падения из движущегося автомобиля.

Мать ребенка призналась в том, что выбросила младенца из машины. В беседе с адвокатом она заявила, что пыталась себя остановить, но не смогла подавить этот порыв.

Адвокат женщины утверждает, что она страдает послеродовой депрессией и должна получать психиатрические препараты.

Младенец находится в больнице "Сорока" в состоянии средней степени тяжести.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
На въезде в Беэр-Шеву мать выбросила младенца из машины







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Пятница, 4 августа 2017 г.
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